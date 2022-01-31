Під час офіційного візиту до Австрії: королева Летиція захопила образом у чорному вбранні
Джерело:24 канал
Іспанська королева Летиція вирушила до Австрії з офіційним візитом. Вона вийшла у світ з чоловіком у чорному вбранні.
Іспанське королівське подружжя – Філіп VI та Летиція полетіли до Австрії з робочим візитом. Вони вийшли у світ й потрапили в об'єктиви біля резиденції президента Олександра Ван дер Беллена у палаці Хофбург.
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Образ Летиції
Для поїздки до Австрії королева Іспанії обрала стриманий look. Вона постала перед камерами у чорному довгому пальті, з-під якого ледь виднілась чорно-біла сукня.
Летиція прикрасила шию елегантним шарфом, а також доповнила образ чорними туфлями-човниками та стильною сумочкою зі зміїної шкіри. Вишуканості образу додали сережки-підвіски з перлинами.
Її Величність зібрала волосся ззаду та вклала його хвильками. На обличчі іспанська королева зробила макіяж.Світлини з елегантного світського виходу королеви можна переглянути за посиланням.
Останні виходи королеви Летиції
- На церемонію вручення журналістської премії Її Величність одягнула вишукану сукню вишневого кольору Carolina Herrera, яку приміряла у 2018 році.
- На зустрічі з членами Національної ради Іспанської організації проти раку Летиція постала у шкіряній спідниці та вишуканій накидці.
- У твідовому костюмі з вишивкою на спідниці вона з'явилась на церемонії вручення нагород у Мадриді.