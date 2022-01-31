Під час офіційного візиту до Австрії: королева Летиція захопила образом у чорному вбранні

Іспанська королева Летиція вирушила до Австрії з офіційним візитом. Вона вийшла у світ з чоловіком у чорному вбранні.

Іспанське королівське подружжя – Філіп VI та Летиція полетіли до Австрії з робочим візитом. Вони вийшли у світ й потрапили в об'єктиви біля резиденції президента Олександра Ван дер Беллена у палаці Хофбург.

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Образ Летиції

Для поїздки до Австрії королева Іспанії обрала стриманий look. Вона постала перед камерами у чорному довгому пальті, з-під якого ледь виднілась чорно-біла сукня.

Летиція прикрасила шию елегантним шарфом, а також доповнила образ чорними туфлями-човниками та стильною сумочкою зі зміїної шкіри. Вишуканості образу додали сережки-підвіски з перлинами.

Її Величність зібрала волосся ззаду та вклала його хвильками. На обличчі іспанська королева зробила макіяж.

Останні виходи королеви Летиції

На церемонію вручення журналістської премії Її Величність одягнула вишукану сукню вишневого кольору Carolina Herrera, яку приміряла у 2018 році.

На зустрічі з членами Національної ради Іспанської організації проти раку Летиція постала у шкіряній спідниці та вишуканій накидці.

У твідовому костюмі з вишивкою на спідниці вона з'явилась на церемонії вручення нагород у Мадриді.