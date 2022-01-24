Іспанська королева Летиція вийшла на публіку в Мадриді. Вона відвідала церемонію вручення Почесної медалі Королівської академії красних мистецтв.

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Образ Летиції

Королева Іспанії під час нового виходу постала в елегантному аутфіті. Вона обрала сіро-синій твідовий костюм, що складався зі спідниці довжини міді з квітковою вишивкою та жакеті. Широкий пояс зробив акцент на тонкій талії.

Її Величність поєднала вбрання зі стильними лакованими туфлями на високих підборах, а також клатчем зі зміїної шкіри. Образ доповнили золоті сережки-кільця.

Королева Летиція розпустила та злегка накрутила волосся. На обличчі вона зробила вишуканий макіяж.



Королева Летиція / Фото Getty Images

Зауважимо, королева цього разу повторила образ. Твідовий костюм вона вже одягала у 2020 році, коли відвідала урочисте відкриття лікарні. Тоді Летиція довершила вбрання іншими туфлями та сумкою.



Королева Летиція / Фото Getty Images

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