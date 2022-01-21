Іспанська королева Летиція повернулась до насичених робочих буднів. 20 січня вона прибула на зустріч із Фондом боротьби з наркоманією, що відбувалась у Мадриді.

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Образ Летиції

Для нового виходу королева Іспанії обрала трендовий, але водночас стриманий аутфіт. Вона одягнула чорний топ, з яким вдало гармоніював сірий атласний штанний костюм.

Тендітну талію Летиції підкреслив чорний пояс, а лаковані туфлі на високих підборах додали жіночності. Доповнили образ невелика сумочка зі зміїної шкіри, золоті сережки-підвіски та каблучка на великому пальці.

Її Величність розпустила волосся та вклала його у лаконічну зачіску. Очі вона підкреслила рожевими тінями, а решту макіяжу приховала захисна маска, про яку Летиція не забуває на жодному публічному заході.



Летиція / Фото Getty Images

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