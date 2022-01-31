Испанская королевская чета – Филипп VI и Летиция улетели в Австрию с рабочим визитом. Они вышли в свет и попали в объективы у резиденции президента Александра Ван дер Беллена во дворце Хофбург.

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Образ Летиции

Для поездки в Австрию королева Испании выбрала сдержанный look. Она предстала перед камерами в черном длинном пальто, из-под которого едва виднелась черно-белое платье.

Летиция украсила шею элегантным шарфом, а также дополнила образ черными туфлями-лодочками и стильной сумочкой из змеиной кожи. Изысканности образу добавили серьги-подвески с жемчужинами.

Ее Величество собрала волосы сзади и уложила их волнами. На лице испанская королева сделала макияж.

Фотографии с элегантного светского выхода королевы можно посмотреть по ссылке.

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