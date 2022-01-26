26 січня королева побувала на зустрічі з членами Національної ради Іспанської організації проти раку. Для робочого візиту вона, як завжди, обрала елегантне вбрання.

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Вишуканий look королеви Летиції

Летиція постала перед публікою в чорній шкіряній спідниці довжини нижче колін з лаконічним вирізом спереду. Поєднала такий низ з синьою блузкою та накидкою чорного кольору. З взуття обрала чорні туфлі-човники на високих підборах. Кожен елемент образу Її Величності підкреслив її вишуканий смак в одязі.

Волосся іспанська королева розпустила, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках. Серед прикрас на ній були маленькі сережки-кільця, а в руці – чорна сумочка. Також Летиція не забула про захисну маску, яка є важливим і незамінним аксесуаром сьогодення.



Королева Летиція у шкіряній спідниці / Фото Getty Images



Королева Летиція у шкіряній спідниці / Фото Getty Images

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