До того, як вийти заміж за короля Філіпа VI, королева Летиція працювала у сфері журналістики. Сьогодні, 27 січня, вона побувала у палаці, де відбулась церемонія Luis Carandell Awards – вручення журналістської премії.

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Образ Летиції

Іспанська королева вразила публіку новою появою у розкішному look. Вона обрала сукню довжини міді вишневого кольору від Carolina Herrera. У ній Летиція вийшла вже вдруге – вперше вона одягнула цю сукню у 2018 році.

Закрите вбрання-футляр на довгий рукав вдало підкреслювало витончену фігуру Її Величності й мало невеликий виріз у зоні декольте. Королева Іспанії поєднала сукню з червоними туфлями на високих підборах.

Летиція доповнила образ клатчем у тон та срібними сережками-підвісками. Злегка накручене волосся спадало на плечі королеви, а на її обличчі красувався макіяж з акцентом на очах. Її Величність не забула про захисну маску.

Фото нового виходу Летиції можна переглянути за посиланням.

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