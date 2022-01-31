Іспанське королівське подружжя – Філіп VI та Летиція полетіли до Австрії з робочим візитом. Вони вийшли у світ й потрапили в об'єктиви біля резиденції президента Олександра Ван дер Беллена у палаці Хофбург.

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Образ Летиції

Для поїздки до Австрії королева Іспанії обрала стриманий look. Вона постала перед камерами у чорному довгому пальті, з-під якого ледь виднілась чорно-біла сукня.

Летиція прикрасила шию елегантним шарфом, а також доповнила образ чорними туфлями-човниками та стильною сумочкою зі зміїної шкіри. Вишуканості образу додали сережки-підвіски з перлинами.

Її Величність зібрала волосся ззаду та вклала його хвильками. На обличчі іспанська королева зробила макіяж.

Світлини з елегантного світського виходу королеви можна переглянути за посиланням.

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