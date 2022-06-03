Перша зустріч: принц Гаррі й Меган Маркл познайомили доньку з Єлизаветою II

З нагоди платинового ювілею Єлизавети II до Лондона вперше за довгий час приїхали принц Гаррі та Меган Маркл. Вони вперше показали доньку Лілібет королеві.

Подружжя Гаррі та Меган відійшло від королівської родини, але таки прибуло до Лондона на урочисте святкування 70-річчя коронації Єлизавети II. Вони взяли з собою і донечку Лілібет, яку назвали на її честь.

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Принц Гаррі та Меган познайомили доньку з королевою

Після всіх урочистостей Єлизавета II запросила родичів на приватне застілля у Віндзорському замку. Цей захід залишили поза об'єктивами. На нього запросили й Меган Маркл та принца Гаррі. Повідомляють, що під час трапези подружжя вперше показало доньку Лілібет королеві.

Джерело в королівському палаці стверджує, що пара підтримує теплі стосунки з Єлизаветою II. Момент її зустрічі з Лілібет був дуже зворушливим.

Завтра, 4 червня, Лілібет Діана святкуватиме перший день народження. У ЗМІ повідомили, що воно пройде у Фрогмор-котеджі, де раніше жили Меган та Гаррі. Однак жодних урочистостей чи фото зі свята не очікують – подружжя не хоче затьмарити Єлизавету II та 70-річчя її правління. Пара хоче бути якнайскромнішими під час поїздки. Це було помітно вчора – вони не вийшли на балкон та практично не з'являлись на камерах.

Яким було святкування 70-річчя правління королеви