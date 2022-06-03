Супруги Гарри и Меган отошли от королевской семьи, но прибыли в Лондон на торжественное празднование 70-летия коронации Елизаветы II. Они взяли с собой и дочь Лилибет, которую назвали в ее честь.
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Принц Гарри и Меган познакомили дочь с королевой
После всех торжеств Елизавета II пригласила родственников на личное застолье в Виндзорском замке. Это мероприятие оставили вне объективов. На него пригласили и Меган Маркл и принца Гарри. Сообщают, что во время трапезы супруги впервые показали дочь Лилибет королеве.
Источник в королевском дворце утверждает, что пара поддерживает теплые отношения с Елизаветой II. Момент ее встречи с Лилибетом был очень трогательным.
Завтра, 4 июня, Лилибет Диана будет праздновать первый день рождения. В СМИ сообщили, что оно пройдет во Фрогмор-коттедже, где раньше жили Меган и Гарри. Однако никаких торжеств или фото с праздника не ожидают – супруги не хотят затмить Елизавету II и 70-летие ее правления. Пара хочет быть скромнее во время поездки. Это было заметно вчера – они не вышли на балкон и практически не появлялись на камерах.
Каким было празднование 70-летия правления королевы
- 2 июня королева Великобритании праздновала юбилей – 70 лет правления по стране. В этот день монаршая семья показала новое фото Елизаветы II. Празднования продлятся до 5 июня.
- Торжество началось с традиционного военного парада в центре Лондона Trooping the Colour, после которого последовал пролет современных и исторических самолетов.
- На празднование прибыло множество британцев и гостей парада: Борис Джонсон с женой, Кейт Миддлтон с детьми и герцогиня Камилла, семья принца Эдварда. Принц Чарльз, Уильям и принцесса Анна присутствовали среди участников парада – валлийской гвардии на конях. Со временем вся семья собралась на балконе, кроме Меган Маркл и принца Гарри.
- Вечером того же дня Елизавета II зажгла "Дерево деревьев" в Букингемском дворце. Ее Величество руководило освещением главного маяка в Виндзорском замке. В этот вечер в Соединенном Королевстве и Содружестве зажгли более 3 тысяч маяков.