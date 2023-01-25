41-річна Періс Гілтон вперше стала мамою: миле фото дитини

Періс Гілтон та її чоловік Картер Реум стали батьками. Це перша дитина для 41-річної співачки та моделі. Зірка показала зворушливе фото з первістком.

41-річна модель, співачка та акторка Періс Гілтон стала мамою. У неї та чоловіка Картера Реума народилась перша дитина.

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Періс Гілтон стала мамою

Знаменитість поділилась першим фото з первістком у соцмережах 25 січня. Вона показала на знімку лише крихітну руку малюка. "Тебе вже люблять так, що не описати словами", – написала Періс Гілтон.



Періс Гілтон стала мамою / Фото з інстаграму Періс Гілтон

Першу дитину для Періс Гілтон народила сурогатна мати. Для People артистка поділилась першими емоціями після важливої події та зізналась про стать первістка. Поки що Періс не називає ім'я дитини.

Я завжди мріяла стати матір'ю, і я така щаслива, що ми з Картером знайшли одне одного. Ми дуже раді створити нашу сім'ю разом, і наші серця вибухають від любові до нашого хлопчика,

– розповіла зірка.

Особисте життя Періс Гілтон і шлюб з Картером Реумом

Періс Гілтон познайомилась з Картером Реумом 15 років тому, а у 2019 році вони закрутили роман. Вже через рік пара офіційно підтвердила романтичні взаємини. Після року стосунків Картер Реум освідчився Періс Гілтон на приватному острові посеред океану й вручив розкішну каблучку за 2 мільйони доларів.

Періс Гілтон та Картер Реум зіграли весілля 11 листопада, у маєтку покійного дідуся моделі, в районі Бель Ейр, у Лос-Анджелесі. Для першого дня торжества світська левиця змінила чотири сукні – дві від Oscar de la Renta та по одній від Galia Lahav і Pamella Roland. На весілля було запрошено зіркових гостей.

Періс Гілтон неодноразово зізнавалась про бажання стати мамою. Для цього вона заморожувала яйцеклітини та почала процедуру штучного запліднення. Ще до весілля у мережі пішли чутки про вагітність зірки, однак вона згодом їх спростувала.