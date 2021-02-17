Періс Гілтон заручилась із бойфрендом Картером Руемом: чарівні фото біля океану
Світська левиця Періс Гілтон заручилась із бойфрендом Картером Руемом після року стосунків. Зірка вразила мережу чарівними фото заручин на березі океану.
Джерело:People
Американська знаменитість Періс Гілтон повідомила про свої заручини. Вона сказала "так" на пропозицію одружитися від свого бойфренда Картера Реума.
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Періс Гілтон вийде заміж
Світська левиця повідомила, що бойфренд влаштував поїздку в "тропічний рай" на честь її 40-річчя. Сьогодні, 17 лютого, Періс Гілтон святкує день народження. Картер Реум вирішив зробити свято ще кращим.
Пара саме йшла на обід, прогулюючись на березі океану. В один момент Картер зупинився та освідчився дівчин, а вона сказалаі "так". Хлопець одягнув на палець Періс розкішну обручку з великим дорогоцінним каменем.
Коли ми йшли обідати вздовж пляжу, Картер підвів нас до будиночку, прикрашеного квітами, і опустився на одне коліно. Я сказала: "так", так назавжди. Немає нікого іншого, з ким я воліла би провести вічність,
– написала Періс Гілтон у своєму інстаграмі.
Фото заручин Періс Гілтон
Зірка позувала перед камерами у вишуканій білій сукні на довгий рукав з блискітками та пікантним вирізом до стегон. Пояс вдало підкреслив бездоганну фігуру знаменитості, а тонкі прозорі рукавички зі стразами додали витонченості.
Періс Гілтон заручилась / Фото з parishilton.com
Періс Гілтон поєднала вбрання з білими туфлями на високих підборах. Вона розпустила волосся та накрутила його в локони, доповнивши зачіску короною з камінцями. Look завершив розкішний макіяж. Світська левиця нафарбувала повіки коричневими та золотими тінями й підкреслила губи рожевим блиском.
Періс Гілтон заручилась / Фото з parishilton.com
Що відомо про стосунки Періс Гілтон та Картера Реума
- Бізнесмен та письменник познайомився із акторкою ще 15 років тому. Однак їхнє знайомство не призвело до стосунків.
- Вже згодом, на початку 2020 року, стало відомо про роман зірок. Періс і Картер з'явилися разом на світській події.
- Періс Гілтон і Картер Реум зустрічаються більше року.
- Світська левиця не соромилась показувати пристрасні поцілунки з бойфрендом, адже не приховувала стосунки.
- Зараз Періс готується стати матір'ю.
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