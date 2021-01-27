Світська левиця Періс Гілтон зізналась, що почала процедуру штучного запліднення. Так зірка вирішила здійснити свою мрію та стати матір'ю вперше.

Джерело: The Trend Reporter

Відома американська модель та світська левиця Періс Гілтон ще у вересні минулого року повідомляла про бажання стати матір'ю. Днями зірка розповіла у подкасті, що вже готується до цього.

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Періс Гілтон готується стати мамою

39-річна зірка зізналась, що вже почала процедуру екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). Нагадаємо, що на таке рішення модель наштовхнула її подруга Кім Кардашян, яка також заморожувала яйцеклітини. Батьком дітей Періс Гілтон стане її бойфренд Картер Реум.

Вона поділилась, що вирішила саме таким способом зачати дітей тому, що так можна бути впевненим, що у неї народяться близнюки. Періс хоче стати мамою хлопчика і дівчинки.

Модель додала, що вже пройшла процедуру вилучення зрілих яйцеклітин, а це було для неї непросто.

Це було важко, але я знала, що воно того варто. Я робила це кілька раз,

– розповіла Періс Гілтон.

Знаменитість наголосила, що вона готова до такого періоду, адже її бойфренд Картер Реум цілком її підтримує. Періс щоразу зазначає, що він – хлопець її мрії. Бізнесмен з моделлю зустрічаються з 2019 року.

Я дійсно дуже схвильована тим, щоб перейти до наступного кроку в моєму житті і, нарешті, просто жити реальним життям. Тому що я дійсно вірю, що сім'я і діти – це сенс життя,

– зазначила Гілтон.

Періс Гілтон поділилась секретом краси

Світська левиця в лютому відсвяткує 40 років. Але вона виглядає так само прекрасно й щоразу підкорює публіку красою. Періс поділилась своїм секретом боротьби зі старінням.

"Я виглядаю так само, бо ніколи нічого не робила. Я на 100% натуральна. Я ніколи не колола ботокс, не робила філерів. Я ніколи не робила ніяких пластичних операцій. Єдина порада, яку моя мама дала мені з тих пір, як мені виповнилося 7 років, – це триматися подалі від сонця!", – підсумувала Періс Гілтон.