Періс Гілтон вийшла заміж за Картера Реума: весільні фото

40-річна Періс Гілтон одружилась з Картером Реумом, з яким зустрічалась півтора року. Казкове весілля закохані зіграли в Лос-Анджелесі на віллі покійного дідуся моделі. Святкування розпочалось 11 листопада й триватиме щонайменше три дні.

Урочиста церемонія розпочалась з прийому в маєтку в розкішному районі Бель Ейр. За повідомленнями інсайдерів, саме там Періс Гілтон відповіла коханому заповітне "так".

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Одразу після розпису світська левиця опублікувала зворушливий допис у своєму інстаграмі. У весільній сукні вона оголосила, що вийшла заміж і стала офіційною дружиною Картера Реума.

Моя вічність починається сьогодні. Щойно одружилась,

– написала Періс Гілтон.

Періс Гілтон у весільній сукні / Фото з інстаграму світської левиці

Інсайдери стверджують, що наречена ніяк не могла визначитися з весільною сукнею, адже їх у неї аж 10. Остаточне рішення вона прийняла пізно ввечері 11 листопада, перед самою церемонією.

Подружки нареченої були одягнені в рожеві сукні від бренду Alice + Olivia. Ба більше, на весілля Періс Гілтон і Картер Реум запросили голлівудських зірок – Емму Робертс, Ешлі Бенсон, Бібі Рексу та інших.

Що відомо про стосунки Періс Гілтон і Картера Реума:

Світська левиця та бізнесмен познайомились 15 років тому, однак їхні стосунки не були романтичними. Усе змінилось у День подяки 2019 року, який вони відсвяткували разом.

У січні 2020 року вони вперше вийшли у світ разом – з'явились на вечірці кінопремії Золотий глобус.

Після року стосунків Картер Реум освідчився Періс Гілтон на приватному острові посеред океану й вручив розкішну каблучку за 2 мільйони доларів.

Усю підготовку до весілля світська левиця обіцяла показати в реаліті-шоу Paris in Love – "Закохана Періс". Символічно, що перший епізод проєкту вийшов на 11 листопада, у день її одруження з Картером Реумом.

після офіційної церемонії на гостей весілля Періс Гілтон і Картера Реума чекає карнавал на пірсі Санта-Моніки та вечір у стилі black tie, який відбудеться в суботу.