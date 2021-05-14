Періс Гілтон відома завдяки реаліті-шоу та серіалам, тож зараз на прихильників очікує повернення на екрани світської левиці. Тепер вона зніматиметься в новій програмі, де стане головною героїнею.

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Періс Гілтон запускає реаліті-шоу

Реаліті-шоу матиме назву Paris in Love. До нього увійде 13 епізодів, під час яких покажуть процес вибору весільної сукні, місця для весільної вечірки й дівич-вечір, що відбудеться перед реєстрацією шлюбу.

Періс Гілтон зізналась, що впродовж багатьох років їй надходило безліч пропозицій щодо зйомок, сценаріїв та проєктів. Однак тоді вона відхиляла все. Згодом вийшов документальний фільм про зірку, та тоді Періс відчула, що він не має вдалого закінчення.

Я дуже хочу, щоб всі побачили, що я нарешті отримала свій щасливий, казковий кінець і просто показала наступну частину свого життя. Я відчуваю, що зараз я відкрита книга, я все це виклала,

– заявила знаменитість.

Світська левиця додала, що їй нічого приховувати, тому вона пишається тим, як все складається. Періс Гілтон зауважила, що сподівається, що шанувальникам сподобається побачити один із найвизначніших моментів у її житті.

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