Вигадала імʼя ще 10 років тому: Періс Гілтон зізналася, як назвала сина – перше фото

Періс Гілтон та її чоловік Картер Реум у січні стали батьками первістка. 42-річна співачка та модель якийсь час приховувала народження дитини, але тепер нарешті показала сина та розкрила його імʼя.

Гілтон оприлюднила перше фото з сином, на якому вона ніжно цілує його в щічку. На світлині малюк одягнений у білий комбінезон і білу шапочку.

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Крім того, співачка показала ще одне фото, на якому також є її чоловік Картер Реум. Він цілує Гілтон у чоло, а Періс в цей час тримає малюка на плечі.



Періс Гілтон з чоловіком Картером Реймом та сином / Фото People

Як назвали хлопчика

Зіркова мама у подкасті виданню People розкрила ім'я хлопчика, який народився у січні. Назвали первістка Фенікс Беррон Гілтон Реум. Гілтон пояснила, що вигадала його 10 років тому, поділившись особистою історією раніше під час запису подкасту.

Якщо все піде добре, на той час, як ви це прочитаєте, у нас із Картером буде хлопчик. Ми плануємо назвати його Фенікс, ім'я, яке я вибрала багато років тому, коли шукала міста, країни та штати на карті, шукала, щоб щось могло б поєднуватися з Парижем та Лондоном,

– сказала тоді Періс.

За її словами, Фенікс має кілька хороших сенсів. "Але найважливіше – це птах, який згорає, а потім піднімається з попелу, щоб знову літати", – відповіла співачка.

Вона пояснила, що друге ім'я малюка – данина поваги її покійному дідусеві Беррону Гілтону.

Він завжди був моїм наставником. Я так поважала свого дідуся, і ми були такі близькі, я сумую за ним щодня. І я справді хотіла ушанувати його пам'ять, назвавши на його честь свого першого сина,

– зізналася Гілтон.

Зірка додає, що вона з чоловіком зараз "на сьомому небі від щастя", дуже люблять сина.

Періс наголосила, що тримала в секреті народження хлопчика. "Навіть моя мама, мої сестри та мій найкращий друг не знали, поки сину не виповнилося більше тижня", – розповіла Гілтон.



Періс Гілтон тримає свого сина / Фото People

Пізніше Періс додала: "З того моменту, як я побачила його, моє серце стало “таким наповненим”. Я відчуваю, що моє життя тепер таке повне. Я завжди хотіла бути мамою".

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