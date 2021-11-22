Періс Гілтон з коханим відпочиває на Бора-Бора: фото з медового місяця

Після казкового весілля Періс Гілтон і Картер Реум вирушили в грандіозний медовий місяць. Перша зупинка їхнього світового туру – це райський острів Бора-Бора. Молодята не просто купались у мальовничому Тихому океані, а плавали зі скатами.

Світська левиця Періс Гілтон вирішила не зупинятися на триденному весіллі та десяти сукнях, а вирушила у навколосвітній медовий місяць. Вона не розкриває, які курорти відвідає з Картером Реумом, але, судячи з їхньої першої зупинки, це будуть найдивовижніші куточки планети.

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Так, молодята провели вікенд на острові Бора-Бора, що в Тихому океані. У кришталево чисту блакитну воду вони занурились у чорних гідрокостюмах, аби безпечно поплавати з гігантськими скатами.

Перша зупинка у нашому медовому місяці та світовому турі – Бора-Бора. Купаємося в південній частині Тихого океану з моїм коханим,

– підписала Періс Гілтон.

Однак на Бора-бора закохані прибули не самі. З ними прилетіло сімейство зірки – батьки Кеті та Річард Гілтони, брати Конрад і Баррон з дружиною Тессою.

Періс Гілтон з чоловіком Картером Реумом на Бора-Бора / Фото з інстаграму світської левиці

Періс Гілтон з чоловіком Картером Реумом на Бора-Бора / Фото з інстаграму світської левиці

Періс Гілтон на Бора-Бора / Фото з інстаграму світської левиці