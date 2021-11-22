Періс Гілтон з коханим відпочиває на Бора-Бора: фото з медового місяця
Джерело:інстаграм Періс Гілтон
Після казкового весілля Періс Гілтон і Картер Реум вирушили в грандіозний медовий місяць. Перша зупинка їхнього світового туру – це райський острів Бора-Бора. Молодята не просто купались у мальовничому Тихому океані, а плавали зі скатами.
Світська левиця Періс Гілтон вирішила не зупинятися на триденному весіллі та десяти сукнях, а вирушила у навколосвітній медовий місяць. Вона не розкриває, які курорти відвідає з Картером Реумом, але, судячи з їхньої першої зупинки, це будуть найдивовижніші куточки планети.
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Так, молодята провели вікенд на острові Бора-Бора, що в Тихому океані. У кришталево чисту блакитну воду вони занурились у чорних гідрокостюмах, аби безпечно поплавати з гігантськими скатами.
Перша зупинка у нашому медовому місяці та світовому турі – Бора-Бора. Купаємося в південній частині Тихого океану з моїм коханим,
– підписала Періс Гілтон.
Однак на Бора-бора закохані прибули не самі. З ними прилетіло сімейство зірки – батьки Кеті та Річард Гілтони, брати Конрад і Баррон з дружиною Тессою.
Періс Гілтон з чоловіком Картером Реумом на Бора-Бора / Фото з інстаграму світської левиці
Періс Гілтон з чоловіком Картером Реумом на Бора-Бора / Фото з інстаграму світської левиці
Періс Гілтон на Бора-Бора / Фото з інстаграму світської левиці
Періс Гілтон на Бора-Бора / Фото з інстаграму світської левиці
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Яким було весілля Періс Гілтон
- 40-річна Періс Гілтон вийшла заміж за Картера Реума в дзеркальну дату – 11 листопада 2021 року. Церемонію зіграли в Лос-Анджелесі на віллі покійного дідуся моделі. Захід не обійшовся без сліз нареченого, брендових суконь світської левиці та зіркових гостей, серед яких Кім Кардашян, Емма Робертс, Ніколь Річі та інші.
- На другий день весілля Періс Гілтон влаштувала вечірку на пірсі в Санта-Моніці. Це був справжній карнавал з іграми та атракціонами, а наречена була одягнена в рожеве міні.