Светская львица Пэрис Хилтон решила не останавливаться на трехдневной свадьбе и десяти платьях, а отправилась в кругосветный медовый месяц. Она не раскрывает, какие курорты посетит с Картером Реумом, но, судя по их первой остановке, это будут самые удивительные уголки планеты.
Интересно Пэрис Хилтон опубликовала нежные свадебные портреты после скандала с мужем
Так, молодожены провели уик-энд на острове Бора-Бора в Тихом океане. В кристально чистую голубую воду они погрузились в черных гидрокостюмах, чтобы безопасно поплавать с гигантскими скатами.
Первая остановка в нашем медовом месяце и мировом туре – Бора-Бора. Купаемся в южной части Тихого океана с моим любимым,
– подписала Пэрис Хилтон.
Однако на Бора-Бора влюбленные прибыли не сами. С ними прилетело семейство звезды – родители Кэти и Ричард Хилтоны, братья Конрад и Баррон с супругой Тессой.
Пэрис Хилтон с мужем Картером Реумом на Бора-Бора / Фото из инстаграма светской львицы
Пэрис Хилтон с мужем Картером Реумом на Бора-Бора / Фото из инстаграма светской львицы
Пэрис Хилтон на Бора-Бора / Фото из инстаграма светской львицы
Пэрис Хилтон на Бора-Бора / Фото из инстаграма светской львицы
‚Скандальная тема Видел только однажды: у мужа Пэрис Хилтон есть внебрачная дочь, о которой никто не знал
Какой была свадьба Пэрис Гилтон
- 40-летняя Пэрис Хилтон вышла замуж за Картера Реума в зеркальную дату – 11 ноября 2021 года. Церемонию сыграли в Лос-Анджелесе на вилле покойного дедушки модели. Мероприятие не обошлось без слез жениха, брендовых платьев светской львицы и звездных гостей, среди которых были Ким Кардашян, Эмма Робертс, Николь Ричи и другие.
- На второй день свадьбы Пэрис Хилтон устроила вечеринку на пирсе в Санта-Монике. Это был настоящий карнавал с играми и аттракционами, а невеста была одета в розовое мини.