Светская львица Пэрис Хилтон решила не останавливаться на трехдневной свадьбе и десяти платьях, а отправилась в кругосветный медовый месяц. Она не раскрывает, какие курорты посетит с Картером Реумом, но, судя по их первой остановке, это будут самые удивительные уголки планеты.

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Так, молодожены провели уик-энд на острове Бора-Бора в Тихом океане. В кристально чистую голубую воду они погрузились в черных гидрокостюмах, чтобы безопасно поплавать с гигантскими скатами.

Первая остановка в нашем медовом месяце и мировом туре – Бора-Бора. Купаемся в южной части Тихого океана с моим любимым,

– подписала Пэрис Хилтон.

Однако на Бора-Бора влюбленные прибыли не сами. С ними прилетело семейство звезды – родители Кэти и Ричард Хилтоны, братья Конрад и Баррон с супругой Тессой.

Пэрис Хилтон с мужем Картером Реумом на Бора-Бора / Фото из инстаграма светской львицы

Пэрис Хилтон с мужем Картером Реумом на Бора-Бора / Фото из инстаграма светской львицы

Пэрис Хилтон на Бора-Бора / Фото из инстаграма светской львицы