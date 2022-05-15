Переможці Євробачення-2021 Måneskin потужно виступили у Турині

Переможці Євробачення-2021 Måneskin виступили у фіналі цьогорічного конкурсу в Турині. Запальні італійці виконали новий трек Supermodel, прем'єра якого відбулася 13 травня.

Після виступу 25 фіналістів Євробачення-2022 на сцену вийшли переможці минулого року. Замість переможної пісні Måneskin заспівали новий трек, який вже підкорює музичні платформи світу.

До теми Соліст Måneskin травмувався перед виступом у фіналі Євробачення-2022

Світова прем'єра Måneskin на сцені Євробачення-2022

Перед фіналом соліст гурту Даміано Давид травмував ногу, однак все-таки вийшов на сцену. Під час виступу було видно, що Даміано було боляче. Та він все одно запалив сцену драйвовим виконанням хіта Supermodel.

Також колектив розповів, що цього року відбудеться прем'єра фільму про Елвіса Преслі, до якого Måneskin записали один з саундтреків і виконали його на сцені пісенного конкурсу.

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