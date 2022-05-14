Жінки з гурту виконали пісню рідною ісландською мовою і доповнили свій виступ особливими знаками уваги: гітарах в усіх дівчат були зображення українських прапорів. Наприкінці вони підняли руки, утворивши пальцями "серця". Також вони лаконічно та щиро підтримали Україну.

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Миру для України! Ми любимо вас!

– сказали учасниці гурту Systur.



Виступ Ісландії у фіналі Євробачення-2022 / Скриншот з відео

Як раніше Ісландія підтримала Україну

Під час виступу ісландського кантрі-гурту Systur у першому півфіналі одна із виконавиць мала на руці зображення українського прапора. Синю і жовту стрічки вона приклеїла так, щоб їх було видно під час гри на гітарі. Згодом музикантки підтримали Україну на пресконфереції, де мали на собі синьо-жовті стяги та заявили, що відчувають спорідненість з українцями.



Ісландський гурт Systur підтримав Україну / Скриншот з відео

Ми трішки губимось у великих піснях. Ми мала нація, тому ми теж загублені у Європі. Ми були найбільше сфокусовані на тому, аби подати меседж та надію для людей, які страждають та не є вільними, які проходять важкі часи, як в Україні. І даємо надію всім нам, хто боровся, і ми не повинні здаватися, ми повинні триматись разом. Також ми маємо голосно говорити про Україну і не дозволяти ЗМІ нормалізувати війну,

– сказала вокалістка.



Гурт Systur на пресконференції згадав про Україну / Скриншот з відео

К слову Ісландія, Литва та Латвія: як у першому півфіналі Євробачення підтримали Україну

Також жінки-музикантки розгорнули український прапор у "грін-румі", очікуючи на результати першого півфіналу.