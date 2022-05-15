Британський музикант і гітарист Сем Райдер виступив на Євробаченні-2022 під номером 22. Виконавець однозначно сподобався публіці та зірвав гучні оплески залу.
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Представник Великої Британії підкорив зал Турина
Сем Райдер підкорював європейську публіку ефектною постановкою, потужною піснею та оригінальним чорним костюмом з блискітками. Він вийшов на сцену без балету, зосередивши увагу глядачів саме на собі.
Сцена міжнародного конкурсу підсвічувалась темно-синіми й сріблястими кольорами, імітуючи ефектний політ у космосі. Також публіку захопила ефектна конструкція позаду Сема, яка теж переливалась різними кольорами.
Євробачення-2022 – Велика Британія – Сем Райдер – Space Man: дивіться відео
Що відомо про Сема Райдера та його пісню
- Музикант Сем Райдер отримав першу славу завдяки соціальній мережі тікток. Він знімав музичні кавери на відомі пісні під час пандемії коронавірусу й почав робити це у березні 2020 року.
- Завдяки бездоганному вокалу та ефектним роликам артист здобув чималу аудиторію фанів, а серед його підписників були й знамениті Сіа, Джастін Бібер, Елтон Джон.
- До кінця 2020 року Сем Райдер став відомим у Великій Британії та інших країнах світу. Він підписав контракти з великими лейблами та продовжує розвивати свою кар'єру.
- У своїй конкурсній пісні Space Man британський артист іронізує над багатими людьми, які витрачають свої кошти для того, щоб потрапити в космос. У треці він нібито літає в космосі, але залишається людиною та хоче повернутись додому.