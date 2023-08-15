Переможниця "Холостяка" Катерина Лозовицька віднайшла кохання після завершення проєкту. Вона опублікувала нові романтичні світлини з обранцем.
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Нові фото Лозовицької з бойфрендом
Катерина позувала в обіймах коханого у Парижі, на тлі Ейфелевої вежі.
Учасниця реаліті-шоу постала перед камерою у стильному образі. Модель одягнула білі штани та смугастий чорно-білий топ з відкритими плечима. Катерина доповнила аутфіт браслетом і сережками.
6 місяців разом. Дякую тобі за тебе та за те, яка я поруч з тобою,
– написала Катя під світлинами.
Катя Лозовицька з бойфрендом / Фото з інстаграму Каті Лозовицької
Катя Лозовицька з бойфрендом / Фото з інстаграму Каті Лозовицької
У коментарях пару засипали компліментами.
- "Дуже крутий вигляд маєте разом. Просто випромінюєте любов, гармонію і щастя. Дуже приємна зовнішність у вашого коханого, добре обличчя. Коли дивишся на вас разом, віри у кохання більшає";
- "Дуже рада, що ви знайшли того самого. Я свого француза знайшла і він якраз з Парижу";
- "Катю, ви бомбічна пара, хай щастить";
- "Ви разом як молочний шоколад з білим шоколадом".
Життя Лозовицької після "Холостяка"
У квітні Катерина Лозовицька вперше розповіла про нові стосунки. Дівчина описала коханого як протилежність Алекса Топольського. "Він мудрий, дуже спокійний, врівноважений, впевнений в собі, йому не треба нічого доводити", – розповідала модель.
Вже наступного місяця модель вперше показала свого бойфренда на фото, але приховала його обличчя. Також вона вже познайомила коханого з батьками. Модель запросила рідних в один з ресторанів Варшави й представила їм свого обранця
Не обійшлося без хейту: Катерину та її бойфренда критикували через те, що вони живуть за кордоном. Та дівчина відповіла, що чоловік служить своїй країні набагато більше у Польщі, ніж дехто в Україні.