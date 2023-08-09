Скандал з українськими шоуменами та їхніми заявами про оцінки жінок досі бурхливо обговорюються в мережі. Не змовчала і переможниця "Холостяка" Катерина Лозовицька.

Усе на тему "Без депіляції вона не 10 з 10": усе про скандальні заяви Остапчука, Буше і Позитива щодо жінок

Катя Лозовицька про скандальні заяви шоуменів

Модель опублікувала своє фото в купальнику та висловилась про те, чому вона "не 10 з 10".

Я не 10 з 10. У мене є розтяжки. В мене є целюліт. В мене є зморшки. В мене бувають синці під очима. Моє тіло зранку може мати набряк. В мене росте волосся не лише на голові… І цей список цілком нормальних речей можна продовжувати ще дуже довго. Я – звичайна людина,

– написала учасниця шоу.

Катерина зауважила, що дівчата мають піклуватися про себе, дбрати про тіло та здоров'я. Але робити це для себе, а не задля чиєїсь гарної оцінки. Вона м'яко висловилась на адресу шоуменів.

"Чесно, не хочу переходити на особистості. Мені здається, що ці хлопці отримали вже достатньо хейту. Але хочу подякувати всім дівчатам, жінкам, які не мовчать. Такому зашквару, ще і від відомих людей, не місце в інфопросторі нормального свідомого суспільства. Також, вкотре, хочу нагадати, що інстаграмна краса лише в інстаграмі. А ви, дівчата, прекрасні з усіма своїми плюсами та недоліками. Пам’ятайте про це. В мене все".



Катерина Лозовицька / Фото з інстаграму моделі

Хто з зірок прокоментував слова Остапчука й Буше