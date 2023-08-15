Победительница "Холостяка" Екатерина Лозовицкая обрела любовь после завершения проекта. Она опубликовала новые романтические фотографии с избранником.

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Новые фото Лозовицкой с бойфрендом

Екатерина позировала в объятиях любимого в Париже на фоне Эйфелевой башни.

Участница реалити-шоу предстала перед камерой в стильном образе. Модель надела белые брюки и полосатый черно-белый топ с открытыми плечами. Екатерина дополнила аутфит браслетом и серьгами.

6 месяцев вместе. Благодарю тебя за тебя и за то, что я рядом с тобой,

– написала Катя под фотографиями.



Катя Лозовицкая с бойфрендом / Фото из инстаграма Кати Лозовицкой



Катя Лозовицкая с бойфрендом / Фото из инстаграма Кати Лозовицкой

В комментариях пару засыпали комплиментами.

"Очень крутой вид имеете вместе. Просто излучаете любовь, гармонию и счастье. Очень приятная внешность у вашего любимого, доброе лицо. Когда смотришь на вас вместе, веры в любовь становится больше";

"Очень рада, что вы нашли того же. Я своего француза нашла и он как раз из Парижа";

"Кате, вы бомбичная пара, удачи";

"Вы вместе как молочный шоколад с белым шоколадом".

Жизнь Лозовицкой после "Холостяка"

В апреле Екатерина Лозовицкая впервые рассказала о новых отношениях. Девушка описала любимого как противоположность Алексу Топольскому. "Он мудр, очень спокоен, уравновешен, уверен в себе, ему не нужно ничего доказывать", – рассказывала модель.

Уже в следующем месяце модель впервые показала своего бойфренда на фото, но скрыла его лицо. Также она уже познакомила любимого с родителями. Модель пригласила родных в один из ресторанов Варшавы и представила им своего избранника

Не обошлось без хейта: Екатерину и ее бойфренда критиковали за то, что они живут за границей. И девушка ответила, что мужчина служит своей стране гораздо больше в Польше, чем некоторые в Украине.