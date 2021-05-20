Переможець Євробачення-2019 підхопив коронавірус: чи виступить він у гранд-фіналі

Нідерландський співак Дункан Лоренс, який переміг на Євробаченні-2019, заразився коронавірусом. Він отримав позитивний результат тесту й не зможе вийти на сцену в Роттердамі у великому фіналі Євробачення-2021.

У середу, 19 травня, Дункан Лоренс відчув слабкі симптоми COVID-19. Експрес-тест підтвердив побоювання вокаліста та показав позитивний результат. Він багато репетирував і мав виступати в гранд-фіналі Євробачення-2021, однак через захворювання не зможе вийти на велику сцену.

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Організатори міжнародного пісенного конкурсу пообіцяли, що переможець Євробачення-2019 все ж долучиться до грандіозного шоу, але в іншій формі. Схоже, його номер замінять записом з репетицій.

Через мінімальний семиденний період ізоляції Дункан не зможе виступати наживо на арені Ahoy в Роттердамі, але візьме участь в шоу в іншій формі,

– йдеться в джерелі.

"Дункан дуже розчарований, він так чекав цього два роки. Ми дуже раді, що його все одно побачать у фіналі в суботу, 22 травня", – заявили представники тріумфатора Євробачення-2019.

Додамо, як учасники Євробачення-2021, так і всі працівники арени Ahoy в Роттердамі, зобов'язані робити ПЛР-тести кожні дві доби. Цього вимагають чинні карантинні норми. Так, солістка українського гурту Go_A Катерина Павленко поскаржилася, що в них вже болять носи.

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