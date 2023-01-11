Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин обвінчався з дружиною: фото з храму

Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин та його дружина взяли шлюб у храмі. Вони поділилися першими фото з вінчання.

Ще минулого року співак Роман Сасанчин та його дружина Іванна заявили, що хочуть взяти шлюб у церкві. Стало відомо, що нарешті вони реалізували цю мрію.

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Роман Сасанчин повінчався з дружиною

Подружжя поділилися першими фото зі шлюбу, що пройшов у селі Велика Березовиця на Тернопільщині. Вони повінчалися у вишиванках, обравши українське вбрання на противагу білій сукні та костюму. Іванна на плечі накинула хустину.

Цей день настав! Ми взяли шлюб. Емоції дуже круті, всередині одразу відчулась легкість,

– поділилась пара.

Роман та Іванна Сасанчин повінчалися / Фото з інстаграму Іванни

Хто з зірок повінчався під час війни

, Роман та Іванна одружилися у грудні 2021 року, за місяць до народження їхньої доньки. Пара проходила непрості випробування за час шлюбу – у них були публічні сварки у мережі та навіть заяви про розлучення . Однак під час Великодніх свят подружжя повідомило, що домовилось зі священником про вінчання. Після війни Сасанчини хочуть зіграти весілля.