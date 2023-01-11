Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин обвінчався з дружиною: фото з храму
Джерело:Іванна Сасанчин
Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин та його дружина взяли шлюб у храмі. Вони поділилися першими фото з вінчання.
Ще минулого року співак Роман Сасанчин та його дружина Іванна заявили, що хочуть взяти шлюб у церкві. Стало відомо, що нарешті вони реалізували цю мрію.
Читайте також Вагітна Євгенія Емеральд показала нові фото з лікарні та розповіла про свій стан
Роман Сасанчин повінчався з дружиною
Подружжя поділилися першими фото зі шлюбу, що пройшов у селі Велика Березовиця на Тернопільщині. Вони повінчалися у вишиванках, обравши українське вбрання на противагу білій сукні та костюму. Іванна на плечі накинула хустину.
Цей день настав! Ми взяли шлюб. Емоції дуже круті, всередині одразу відчулась легкість,
– поділилась пара.
Роман та Іванна Сасанчин повінчалися / Фото з інстаграму Іванни
Нагадаємо, Роман та Іванна одружилися у грудні 2021 року, за місяць до народження їхньої доньки. Пара проходила непрості випробування за час шлюбу – у них були публічні сварки у мережі та навіть заяви про розлучення. Однак під час Великодніх свят подружжя повідомило, що домовилось зі священником про вінчання. Після війни Сасанчини хочуть зіграти весілля.
Хто з зірок повінчався під час війни
- 2 вересня 2022 року обвінчалася зіркова сім'я – Даша Квіткова та Нікіта Добринін. Після двох років шлюбу вони вирішили поєднати свої серця й на небі. "Насправді ми вирішили щодо вінчання ще до 24 лютого, але через ту саму країну все затягнулося. Понад місяць в розлуці і ми прийняли рішення, що далі тягнути не хочемо".
- Цього ж місяця, 9 вересня (у день народження доньки), з чоловіком Іваном обвінчалась танцівниця Ілона Гвоздьова. Їхній шлюб пройшов у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві. "Відчуття дуже магічні. Набагато трепетніше, ніж просто весілля. Розуміння, що ваші тіла, душі і думки назавжди поєдналися перед Богом до кінця життя!".