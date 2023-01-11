Еще в прошлом году певец Роман Сасанчин и его жена Иванна заявили, что хотят вступить в брак в церкви. Стало известно, что наконец-то они реализовали эту мечту.
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Роман Сасанчин обвенчался с супругой
Супруги поделились первыми фото из брака, прошедшего в селе Большая Березовица Тернопольской области. Они обвенчались в вышиванках, выбрав украинскую одежду в противовес белому платью и костюму. Иванна на плечи накинула платок.
Этот день настал! Мы вступили в брак. Эмоции очень крутые, внутри сразу почувствовалась легкость,
– поделилась пара.
Роман и Иванна Сасанчин обвенчались / Фото из инстаграма Иванны
Кто из звезд обвенчался во время войны
- 2 сентября 2022 года обвенчалась звездная семья – Даша Квиткова и Никита Добрынин. После двух лет брака они решили соединить свои сердца и в небе. "На самом деле мы решили по венчанию еще до 24 февраля, но из-за той же страны все затянулось. Более месяца в разлуке и мы приняли решение, что дальше тянуть не хотим".
- В этом же месяце, 9 сентября (в день рождения дочери), с мужем Иваном обвенчалась танцовщица Илона Гвоздева. Их брак прошел в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве. "Ощущения очень магические. Гораздо трепетнее, чем просто свадьба. Понимание, что ваши тела, души и мысли навсегда соединились перед Богом до конца жизни!"