Про те, що Роман та Іванна більше не пара, стало відомо зі сторінки дівчини в інстаграмі. Молода матуся опублікувала сторіз, однак не пояснила, чому вони вирішили розлучитися.

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Роман Сасанчин розлучається з дружиною

У грудні 2021 року закохані стали батьками. За декілька днів до народження донечки Елізабет вони зареєстрували свої стосунки в РАЦСі. Через війну Іванна з донькою на початку березня виїхали в Польщу, а Роман залишився в Україні. Як зазначає дівчина, проблеми в подружжя почалися саме місяць тому.

Ми більше не сім'я! А все почалося понад місяць тому. Сумно, але вірю, що з часом переболить,

– написала дівчина.



Роман Сасанчин розлучається / Скриншот з інстаграм-сторіз Іванни Сасанчин