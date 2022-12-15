Соромно святкувати, – Павло Зібров зізнався, чи буде виступати на новорічних корпоративах

Український артист Павло Зібров висловився про відсутність корпоративів в зірок. Він поділився, що не впевнений, чи буде виступати на зимові свята.

Зимовий час завжди був плідним для українських знаменитостей – це період корпоративів та новорічних святкових концертів. Але цього Нового року все інакше.

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Павло Зібров про корпоративи

Артист Павло Зібров вважає, що українці не готові до святкових корпоративів. Це не на часі, до того ж все ще існуватиме загроза ракетних атак.

Грудень був завжди місяцем корпоративів. Але зараз тиша. Тому що соромно святкувати щось, коли війна йде. З одного боку. З іншого боку, незручно, ми не знаємо, чи працюватимуть ресторани. А не дай Боже трапиться ракетний обстріл. Кинеш усе, стіл, обладнання, артистів і спускатимешся в бомбосховище? Народ не готовий до всього цього,

– вважає Павло Зібров.

Однак артист додав, що його графік однаково доволі насичений – це виступи для дітей в Охматдиті в образі святого Миколая, відвідини українських військових у реабілітаційних центрах. Зібров зізнався, що від таких зустрічей у нього з'являється сила та енергія.

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