Український гурт Kalush Orchestra підкорив не лише Європу, але й цілий світ перемогою на Євробаченні-2022. Лідер гурту Олег Псюк розповів, який поштовх їм дав конкурс.
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Kalush Orchestra про успіхи після Євробачення-2022
Учасники гурту поділилися, що їхні доходи після перемоги й справді зросли. Однак частину своїх заробітків вони передають на потреби армії.
Доходи зросли, але паралельно збільшилися і розходи. Ми активно підтримуємо армію, крім проведення благодійних акцій, самостійно виступаємо благодійниками й закриваємо потреби бійців. Тому поки що говорити про прибуток не на часі,
– вважає Олег Псюк.
Фронтмен гурту додав, що гонорари не завжди йдуть на особисті потреби, але й для розвитку гурту, створення нових композицій і кліпів.
"Наша мета не тільки заробити, це само собою, а ще й популяризувати українську пісню. Ми хочемо, щоби українськими виконавцями цікавилися по всьому світу".
Успіхи Kalush Orchestra після перемоги
- Колектив відправився у тур Північною Америкою – США та Канадою. Їхні виступи тривали з 20 жовтня до 10 листопада – це 18 концертів за три тижні.
- Kalush Orchestra створили колаборацію з легендарним фінським гуртом The Rasmus. У топових гуртів цьогорічного Євробачення вийшла спільна пісня про війну в Україні.
- Під час свого туру Америкою музиканти зустрілися з голлівудською знаменитістю Арнольдом Шварценеггером, побували в нього вдома та подарували актору рожеву панаму.