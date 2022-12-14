Реліз нової пісні Злати відбувся 14 грудня. За її словами, рядки пісні прийшли до неї після того, як вона побачила посмертне нагородження героїв України, які вручав Володимир Зеленський матерям, дружинам та дітям покійних героїв.

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Я дивилась це відео і в грудях все стискалося так, що я відчувала той біль фізично. В очах кожної жінки був нестерпний розпач, сльози, прийняття, безвихідь. Неможливо уявити відчуття наших жінок і пережите ними, вони не менші героїні, ніж їх відважні чоловіки, подвиг яких ми будемо пам'ятати довіку. Усі мужні янголи назавжди залишаються в наших серцях. Я дуже хочу, щоб мої слухачі відчули усі емоції, які я вклала в пісню і відео "Як мені бути", там частина моєї душі,

– розповіла Злата Огнєвіч.

Злата Огнєвіч – Як мені бути: дивитись відео онлайн

Проте не всі слухачі Злати залишились задоволені новою піснею. Меломани впізнали у ній семпли, як у знаменитій пісні Біллі Айліш і Khalid "Lovely" 2018 року. Вони вже нарекли новий хіт "плагіатом".



Коментарі до нового кліпу Злати Огнєвіч "Як мені бути" / Скриншот з інстаграму

Реакція Злати Огнєвіч

24 канал вже поцікавився в артистки, як вона реагує на такі закиди у коментарях, на що Злата порекомендувала "не шукати чорну кішку у темній кімнаті".

Я не звертаю уваги на хейт, бо ця робота від чистого серця. Я писала цю пісню, думаючи про наших жінок, а не про Біллі Айліш чи інших артистів. Для мене головний показник – це відгуки жінок і тисячі репостів від людей. А тим, кому нічим зайнятися пропоную, хай не шукають чорну кішку у темній кімнаті, а не зважаючи на все – роблять свою справу,

– заявила Злата.

Зазначимо, що 20-річна американська зірка Біллі Айліш є наймолодшою володаркою премії Греммі – вона вже 7 разів отримувала цю відзнаку, а також три премії MTV Video Music Awards, дві Brit Awards, премію Оскар та Золотий глобус.