Зимнее время всегда было плодотворным для украинских знаменитостей – это период корпоративов и новогодних праздничных концертов. Но в этом Новом году все иначе.

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Павел Зибров о корпоративах

Артист Павел Зибров считает, что украинцы не готовы к праздничным корпоративам. Это не ко времени, к тому же все еще будет существовать угроза ракетных атак.

Декабрь был всегда месяцем корпоративов. Но сейчас тишина. Потому что стыдно праздновать что-нибудь, когда война идет. С одной стороны. С другой стороны, неудобно, мы не знаем, будут ли работать рестораны. А не дай Бог случится ракетный обстрел. Бросишь все, стол, оборудование, артистов и будешь спускаться в бомбоубежище? Народ не готов ко всему этому,

– считает Павел Зибров.

Однако артист добавил, что его график все равно достаточно насыщен – это выступления для детей в Охматдите в образе святого Николая, посещение украинских военных в реабилитационных центрах. Зибров признался, что от подобных встреч у него появляется сила и энергия.

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