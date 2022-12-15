Зимнее время всегда было плодотворным для украинских знаменитостей – это период корпоративов и новогодних праздничных концертов. Но в этом Новом году все иначе.
К теме Злата Огневич спела о потерях на войне: ее сразу заподозрили в плагиате на звезду Грэмми
Павел Зибров о корпоративах
Артист Павел Зибров считает, что украинцы не готовы к праздничным корпоративам. Это не ко времени, к тому же все еще будет существовать угроза ракетных атак.
Декабрь был всегда месяцем корпоративов. Но сейчас тишина. Потому что стыдно праздновать что-нибудь, когда война идет. С одной стороны. С другой стороны, неудобно, мы не знаем, будут ли работать рестораны. А не дай Бог случится ракетный обстрел. Бросишь все, стол, оборудование, артистов и будешь спускаться в бомбоубежище? Народ не готов ко всему этому,
– считает Павел Зибров.
Однако артист добавил, что его график все равно достаточно насыщен – это выступления для детей в Охматдите в образе святого Николая, посещение украинских военных в реабилитационных центрах. Зибров признался, что от подобных встреч у него появляется сила и энергия.
Как звезды зарабатывают во время войны
- Маша Ефросинина живет за отложенные ранее денежные средства. Эти суммы, которые ей удается заработать на своем канале, она вкладывает в свои проекты. Поэтому ее бюджет выходит в минус или ноль.
- Группа Kalush Orchestra благодаря победе на Евровидении смог добиться успеха, из-за чего их гонорары стали выше. Но лидер коллектива отмечает, что вместе с тем увеличились расходы – донаты на нужды ВСУ, инвестиции в музыкальную карьеру.
- Злата Огневич нет возможности зарабатывать на концертах, ведь практически все из них благотворительные. Поэтому ей приносят средства блоггерство, рекламные проекты и прослушивание песен.