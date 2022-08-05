Зараз артисти виступають для того, щоб зібрати кошти на допомогу Україні. Вони їздять на благодійні концерти за кордон, але більшість з них не оплачуються. Тому зірки живуть на заощадження та шукають інші шляхи заробітку.
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Як Злата Огнєвіч заробляє під час війни
Злата Огнєвіч не лише співає, а й активно веде особистий блог в інстаграмі. Артистка отримує гроші від рекламних колаборацій, а також роялті.
Мені прибуток приносить діджитал світ. Це і блогерство, і рекламні якісь прояви, і прослуховування та використання моєї музики,
– поділилася виконавиця.
Нагадаємо, раніше TAYANNA та Alyosha розповідали, чи отримували гонорари за благодійні концерти за кордоном.
- TAYANNA отримала гонорари за 2 виступи в Польщі: 2 тисячі доларів та 200 євро. Також тисячу євро їй принесли роялті.
- Alyosha розповідала, що за більшість виступів оплачували лише дорогу та харчування, але вона просила організаторів виступити за гонорар, якщо буде така можливість. Артистка виховує трьох дітей і не хоче сидіти на шиї у свекрухи, з якою живе в США: "На концертах організатори просто можуть віддячити. Але за більшість виступів оплачується лише дорога та харчування".