Не розповідайте казки, – Павло Зібров присоромив Єфросиніну та Полякову за російську мову
Джерело:ютуб-канал Аліни Доротюк
Зірка естради Павло Зібров з дитинства спілкується українською, тож не розуміє тих колег, які ніяк не можуть позбутися російської. Він висловився про скандал довкола Єфросиніної та Полякової й запевнив, що вони обоє прекрасно розмовляють солов'їною.
Павло Зібров однозначно не раз перетинався з Машею Єфросиніною та Олею Поляковою в кулуарах шоу-бізнесу. І хоч ті скаржаться, що все життя спілкуються лише російською, за його словами, українська їм теж дається.
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Зібров присоромив Єфросиніну та Полякову
Співак попросив зірок не придурюватися й врешті-решт порвати з російською мовою. Він вважає, що краще вже їм розмовляти суржиком, адже так за місяць-два зможуть відточити свою українську.
Хай не розповідають казки, що важко. Єфросиніна і Полякова прекрасно говорять. Якщо десь якісь слова заточаться там випадково – нічого! Нічого страшного в тому немає. Над ними не будуть насміхатися. Так що переходьте і не соромтеся того,
– закликав Павло Зібров.
"Полякова, чуєш мене? Єфросиніна, говори нашою мовою, рідною! Російська зараз не в моді, все. Зовсім не в моді. І надовго", – звернувся він до селебріті особисто.Нагадаємо, Маша Єфросиніна та Оля Полякова продовжили вести своє ютуб-шоу "Взрослые девочки" російською, бо українською у них нібито "немає хімії", вони бекають, мекають.
Реакція шоу-бізу на виправдання Єфросиніної та Полякової
- Співак Арсен Мірзоян радив зіркам або перейти на українську, або закрити свою передачу, бо "як дивитися таку передачу, коли російська мова як червона ганчірка для бика".
- Телеведучий Олександр Педан, який працював з Єфросиніною в одному медіахолдингу, не до кінця вірить колезі та Поляковій. Їхні виправдання він вважає відмазками, бо їм нібито важко, вони не хочуть виходити з зони комфорту.