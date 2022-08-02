Не розповідайте казки, – Павло Зібров присоромив Єфросиніну та Полякову за російську мову

Зірка естради Павло Зібров з дитинства спілкується українською, тож не розуміє тих колег, які ніяк не можуть позбутися російської. Він висловився про скандал довкола Єфросиніної та Полякової й запевнив, що вони обоє прекрасно розмовляють солов'їною.

Павло Зібров однозначно не раз перетинався з Машею Єфросиніною та Олею Поляковою в кулуарах шоу-бізнесу. І хоч ті скаржаться, що все життя спілкуються лише російською, за його словами, українська їм теж дається.

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Зібров присоромив Єфросиніну та Полякову

Співак попросив зірок не придурюватися й врешті-решт порвати з російською мовою. Він вважає, що краще вже їм розмовляти суржиком, адже так за місяць-два зможуть відточити свою українську.

Хай не розповідають казки, що важко. Єфросиніна і Полякова прекрасно говорять. Якщо десь якісь слова заточаться там випадково – нічого! Нічого страшного в тому немає. Над ними не будуть насміхатися. Так що переходьте і не соромтеся того,

– закликав Павло Зібров.

"Полякова, чуєш мене? Єфросиніна, говори нашою мовою, рідною! Російська зараз не в моді, все. Зовсім не в моді. І надовго", – звернувся він до селебріті особисто.

Реакція шоу-бізу на виправдання Єфросиніної та Полякової

Співак Арсен Мірзоян радив зіркам або перейти на українську, або закрити свою передачу, бо "як дивитися таку передачу, коли російська мова як червона ганчірка для бика".

радив зіркам або перейти на українську, або закрити свою передачу, бо "як дивитися таку передачу, коли російська мова як червона ганчірка для бика". Телеведучий Олександр Педан, який працював з Єфросиніною в одному медіахолдингу, не до кінця вірить колезі та Поляковій. Їхні виправдання він вважає відмазками, бо їм нібито важко, вони не хочуть виходити з зони комфорту.