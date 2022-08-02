Павел Зибров однозначно не раз пересекался с Машей Ефросининой и Олей Поляковой в кулуарах шоу-бизнеса. И хотя те жалуются, что всю жизнь общаются только на русском, по его словам, украинский им тоже дается.
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Зибров пристыдил Ефросинину и Полякову
Певец попросил звезд не придуриваться и в конце концов порвать с русским языком. Он считает, что лучше уж им разговаривать суржиком, ведь так через месяц-два смогут отточить свой украинский.
Пусть не рассказывают сказки, что тяжело. Ефросинина и Полякова прекрасно говорят. Если где-то слова заточатся там случайно – ничего! Ничего страшного в этом нет. Над ними не будут насмехаться. Так что переходите и не стесняйтесь того,
– призвал Павел Зибров.
"Полякова, слышишь меня? Ефросинина, говори на нашем языке, родном! Русский сейчас не в моде, все. Совсем не в моде. И надолго", – обратился он к селебрити лично.
Реакция шоу-биза на оправдание Ефросининой и Поляковой
- Певец Арсен Мирзоян советовал звездам либо перейти на украинский, либо закрыть свою передачу, потому что "как смотреть такую передачу, когда русский язык как красная тряпка для быка".
- Телеведущий Александр Педан, работавший с Ефросининой в одном медиахолдинге, не до конца верит коллеге и Поляковой. Их оправдание он считает отмазками, потому что им вроде бы тяжело, они не хотят выходить из зоны комфорта.