Павел Зибров однозначно не раз пересекался с Машей Ефросининой и Олей Поляковой в кулуарах шоу-бизнеса. И хотя те жалуются, что всю жизнь общаются только на русском, по его словам, украинский им тоже дается.

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Зибров пристыдил Ефросинину и Полякову

Певец попросил звезд не придуриваться и в конце концов порвать с русским языком. Он считает, что лучше уж им разговаривать суржиком, ведь так через месяц-два смогут отточить свой украинский.

Пусть не рассказывают сказки, что тяжело. Ефросинина и Полякова прекрасно говорят. Если где-то слова заточатся там случайно – ничего! Ничего страшного в этом нет. Над ними не будут насмехаться. Так что переходите и не стесняйтесь того,

– призвал Павел Зибров.

"Полякова, слышишь меня? Ефросинина, говори на нашем языке, родном! Русский сейчас не в моде, все. Совсем не в моде. И надолго", – обратился он к селебрити лично.

Напомним, Маша Ефросинина и Оля Полякова продолжили вести свое ютуб-шоу "Взрослые девочки" на русском, потому что на украинском у них якобы "нет химии", они бекают, мекают.

Реакция шоу-биза на оправдание Ефросининой и Поляковой