Співачка Оля Полякова продовжує працювати на культурному фронті. Днями вона влаштувала концерт на благодійному гала-вечорі, який організував фонд "Український спротив" та український мільйонер з Чикаго Ігор Голубчик.
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Яку шалену суму Полякова зібрала на благодійному гала-вечорі у Чикаго
За один вечір у Чикаго співачці вдалося зібрати понад 500 тисяч доларів! Усі гроші перерахують у фонд Revived Soldiers Ukraine, який займається реабілітацією українських воїнів у США.
Сьогодні кожен робить що може! Щаслива співати і допомагати,
– прокоментувала співачка.
Цікаво, що для благодійного виступу у Чикаго Оля Полякова обрала розкішний оксамитовий комбінезон від української дизайнерки Анни Бублик. Це чорне вбрання з корсетом та яскраво-жовтим поясом-шлейфом.
Оля Полякова на благодійному гала-вечорі у Чикаго / Фото з пресслужби співачки
Нагадаємо, в Україну Полякова повернулася на початку липня й за кілька тижнів встигла:
- дати концерт у київському метро разом з Максом Барських;
- побачитися з чоловіком Вадимом, який служить у теробороні та тримає у спальні величезний автомат;
- виступити в одній з військових частин і в одному зі шпиталів Києва, де "без камер і пафосу" зайшла до кожної палати з пораненими захисниками.