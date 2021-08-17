Павло Зібров пояснив, чому його не взяли на концерт до Дня Незалежності

Народний артист Павло Зібров опинився серед тих зірок, яких не запросили на святковий концерт до Дня Незалежності. За словами співака, все через конфлікт з головним продюсером заходу Сергієм Перманом. Тому нібито не сподобався його норовливий характер.

Непорозуміння між Павлом Зібровим і Сергієм Перманом виникли ще минулого року, під час підготовки концерту до 29-річчя незалежності України. За два тижні до виступу на Софійській площі йому запропонували виконати хіт ONUKA – "Місто". Однак ця пісня не сподобалася співаку.

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"Дайте мені щось, що люди знають і зможуть підспівати. Це не для площі, не для мільйонів, і це не та хітова пісня, з якою повинен вийти Зібров", – заявляв артист.

На вмовляння Пермана він не піддався і домігся свого – виступив з хітами Вєрки Сердючки та Олега Винника. Так, через норовливий характер Павло Зібров потрапив у немилість успішного продюсера.

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Співак запевняє, що лише Сергій Перман вирішує, кого брати, а кого ні на "Олімпійський" – "пише на листочку, кого він хоче бачити в цьому концерті". Так, коли Зібров три місяці тому попросив продюсера долучитися його до шоу-програми, той відмовився.

Ми з режисеркою концерту Катею Царик подумали й вас не включили. Ви з характером, не слухаєтеся режисерського задуму. Тому вибачте, не ображайтеся, ми вас не запрошуємо,

– процитував Зібров Пермана.

Артист пожартував: буде робити все, щоб потрапити в кращі з кращих. "Може, на 40-річчя незалежності покличуть", – додав ображений Павло Зібров.

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