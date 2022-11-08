PATSYKI Z FRANEKA вирушають у тур на підтримку ЗСУ: де відбудуться концерти

8 листопада 2022 , 12:19
Читать новость на русском

18 листопада музиканти розпочинають тур містами України з метою подарувати людям свою творчість, а також допомогти ЗСУ. У яких містах відбудуться концерти PATSYKI Z FRANEKA – дізнавайтеся далі.

Українські артисти продовжують роботу на культурному фронті. Популярний колектив PATSYKI Z FRANEKA анонсував концерти, які заплановані на листопад. 

Вас може зацікавити "Моя артилерія": нова пісня автора хіта "Байрактар" підкорює мережу

PATSYKI Z FRANEKA анонсували тур Україною

Наразі гурт планує виступити у п'ятьох містах на Заході України.

  • 18 листопада – Хмельницький
  • 19 листопада – Тернопіль 
  • 20 листопада – Рівне
  • 21 листопада – Луцьк
  • 22 листопада – Львів


Анонс туру PATSYKI Z FRANEKA / Фото пресслужби

Найближчі концерти українських артистів

  • Гурт "Антитіла" перед Новим роком запрошує всіх шанувальників до Львова, щоб зустрітися на концерті. Цей виступ стане єдиним українським концертом "Антитіл" у 2022 році. Вони вперше зіграють новий альбом MLNL, який презентували в перші дні війни. 
  • Гурт Kalush Orchestra перебуває у великому концертному турі США та Канадою, де буде збирає кошти для допомоги Україні. Концерти проходять майже щодня з 20 жовтня до 10 листопада.

Автор: Христина Кобак