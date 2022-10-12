Переможці Євробачення-2022 мали дати концерти у семи найбільших містах США та Канади. Проте ажіотаж був таким, що квитки миттєво розкупили, тому команда гурту у Торонто та Нью-Йорку прийняла рішення організувати додаткові концерти. Концерти проходитимуть майже щодня з 20 жовтня до 10 листопада. Загалом українці покажуть 18 концертів за 3 тижні.

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Гурт Kalush Orchestra їде в тур у США та Канаду / Фото пресслужби

Це перша поїздка для нашого гурту до США і Канади, дуже хвилююче. Ми маємо показати усьому світу, які українці сильні та донести це через нашу музику! Наша ціль – щоб українська музика звучала на весь світ, щоб про нашу культуру дізнавалися якомога більше. Також, хочеться, щоб якомога більше людей дізналося про наш концертний тур, завітало на концерти та донатили до фонду допомоги Україні,

– каже лідер гурту Kalush Orchestra, Олег Псюк.

Артисти поділились, що за останні місяці об’їхали майже всю Європу та зібрали на підтримку України 54 мільйони гривень! Тепер їхня ціль масштабніша – зробити подібне у США та Канаді. Тому вони закликають приходити на концерти та донатити на прискорення спільної перемоги у війні з Росією. На усіх своїх виступах гурт Kalush Orchestra возить унікальний QR-код, за допомогою якого всі, хто приходять на концерти Kalush Orchestra, можуть донатити кошти, які надходять на офіційний Держфонд.

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Спершу артисти перемогли на міжнародному конкурсі Євробачення-2022, де з головної сцени попросили про звільнення оточених бійців на "Азовсталі".

Одразу на наступний день після перемоги гурт запустив свій новий ютуб-канал, де першим відео став кліп на пісню Stefania. У ній показали жінку, яка переживає усі жахи війни. Зйомки проводились на деокупованій Київщині.

Згодом колектив продав кубок Євробачення-2022 і рожеву панаму Олега Псюка з Турина на благодійному аукціоні спільно з фондом Сергія Притули. Панаму розіграли за донат у розмірі 5 євро і виручили за неї 11 мільйонів гривень, а кришталевий мікрофон віддали за найбільшу ставку – 900 тисяч доларів. Його отримала криптовалютна біржа WhiteBIT.

За виручений майже мільйон доларів Kalush Orchestra купив для ЗСУ комплекс безпілотників PD–2. Для музикантів організатори Євробачення вже створили новий трофей, який нещодавно прибув в Україну.

Окрім концертів у Європі та привернення уваги до війни в Україні, виконавці стали амбасадорами важливого проєкту. Вони долучилися до ініціативи "Збережіть українську культуру".

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