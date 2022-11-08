Українські артисти продовжують роботу на культурному фронті. Популярний колектив PATSYKI Z FRANEKA анонсував концерти, які заплановані на листопад.
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PATSYKI Z FRANEKA анонсували тур Україною
Наразі гурт планує виступити у п'ятьох містах на Заході України.
- 18 листопада – Хмельницький
- 19 листопада – Тернопіль
- 20 листопада – Рівне
- 21 листопада – Луцьк
- 22 листопада – Львів
Анонс туру PATSYKI Z FRANEKA / Фото пресслужби
Найближчі концерти українських артистів
- Гурт "Антитіла" перед Новим роком запрошує всіх шанувальників до Львова, щоб зустрітися на концерті. Цей виступ стане єдиним українським концертом "Антитіл" у 2022 році. Вони вперше зіграють новий альбом MLNL, який презентували в перші дні війни.
- Гурт Kalush Orchestra перебуває у великому концертному турі США та Канадою, де буде збирає кошти для допомоги Україні. Концерти проходять майже щодня з 20 жовтня до 10 листопада.