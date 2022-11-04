Він також є автором відомого хіта "Байрактар". Тарас презентував не лише пісню, а й кліп, який опублікували Сухопутні війська України.

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Автор хіта "Байрактар" презентував нову пісню "Моя артилерія"

На кадрах, які використали у кліпі, видно будні українських артилеристів. Вони щодня героїчно тримають оборону та знищують ворогів. Тарас впевнений, що точні впевнені удари є відбитком духу нашого народу, а доля України – тільки перемога.

Тарас Боровок – "Моя артилерія": дивіться відео онлайн

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