Він також є автором відомого хіта "Байрактар". Тарас презентував не лише пісню, а й кліп, який опублікували Сухопутні війська України.
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Автор хіта "Байрактар" презентував нову пісню "Моя артилерія"
На кадрах, які використали у кліпі, видно будні українських артилеристів. Вони щодня героїчно тримають оборону та знищують ворогів. Тарас впевнений, що точні впевнені удари є відбитком духу нашого народу, а доля України – тільки перемога.
Тарас Боровок – "Моя артилерія": дивіться відео онлайн
Інші пісні Тараса Боровка
- Першим треком, який приніс популярність підполковнику ЗСУ, став "Байрактар".
- Музикант вирішив не зупинятися і придумав нову потужну мелодію під назвою "Українці". Адже таким чином наш дуже може підніматися знову до боротьби. Пісню автор присвятив нашим Збройним силам.
- Нині в Україні успішно працює не лише турецька, а й американська зброя. Зараз час реактивних систем залпового вогню HIMARS, якими ЗСУ гатять по росіянам на окупованих територіях. Тож саме про HIMARS новий хіт Боровока. Прем'єра відбулася 18 липня.