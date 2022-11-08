Украинские артисты продолжают работу на культурном фронте. Популярный коллектив PATSYKI Z FRANEKA анонсировал концерты, запланированные на ноябрь.
Вас может заинтересовать "Моя артиллерия": новая песня автора хита "Байрактар" покоряет сеть
PATSYKI Z FRANEKA анонсировали тур по Украине
Группа планирует выступить в пяти городах на Западе Украины.
- 18 ноября – Хмельницкий
- 19 ноября – Тернополь
- 20 ноября – Ровно
- 21 ноября – Луцк
- 22 ноября – Львов
Анонс тура PATSYKI Z FRANEKA / Фото прессслужбы
Ближайшие концерты украинских артистов
- Группа "Антитела" перед Новым годом приглашает всех поклонников во Львов, чтобы встретиться на концерте. Это выступление станет единственным украинским концертом "Антител" в 2022 году. Они впервые сыграют новый альбом MLNL, который представили в первые дни войны.
- Группа Kalush Orchestra находится в большом концертном туре США и Канадой, где собирает средства для помощи Украине. Концерты проходят почти каждый день с 20 октября по 10 ноября.