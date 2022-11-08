Украинские артисты продолжают работу на культурном фронте. Популярный коллектив PATSYKI Z FRANEKA анонсировал концерты, запланированные на ноябрь.

Вас может заинтересовать "Моя артиллерия": новая песня автора хита "Байрактар" покоряет сеть

PATSYKI Z FRANEKA анонсировали тур по Украине

Группа планирует выступить в пяти городах на Западе Украины.

  • 18 ноября – Хмельницкий
  • 19 ноября – Тернополь
  • 20 ноября – Ровно
  • 21 ноября – Луцк
  • 22 ноября – Львов

Пацики из Франека
Анонс тура PATSYKI Z FRANEKA / Фото прессслужбы

Ближайшие концерты украинских артистов

  • Группа "Антитела" перед Новым годом приглашает всех поклонников во Львов, чтобы встретиться на концерте. Это выступление станет единственным украинским концертом "Антител" в 2022 году. Они впервые сыграют новый альбом MLNL, который представили в первые дни войны.
  • Группа Kalush Orchestra находится в большом концертном туре США и Канадой, где собирает средства для помощи Украине. Концерты проходят почти каждый день с 20 октября по 10 ноября.