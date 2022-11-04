Продюсерка Анастасія Клименко ще у серпні створила петицію про те, щоб заборонити творчу діяльність росіян в Україні. Вона зібрала потрібну кількість голосів, тож петицію розглянув президент Зеленський.

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Зеленський розглянув петицію

У своїй відповіді Володимир Зеленський згадав про ті Закони України, які регулюють питання контенту, створеного росіянами. Він додав, що російські культурні діячі часто стають трансляторами пропаганди.

Нашими завданнями є розбудова цілісного національного культурного простору, його деколонізація, боротьба з проросійською пропагандою, очищення від російської та радянської спадщини, що закріплює в Україні російські пропагандистські наративи,

– зазначив президент.

"З урахуванням викладеного та з метою захисту національних інтересів і національного культурного простору мною надіслано петицію Прем'єр-міністрові України Денису Шмигалю з проханням доручити відповідно до компетенції опрацювати порушені в ній питання, вжити належних заходів реагування та про результати поінформувати автора петиції", – підсумував Зеленський.

Як відреагували зірки

Українські актори були ініціаторами створення цієї петиції. Валерія Ходос після розглядання петиції Зеленським подякувала всім, хто поставив свій підпис. "Звичайно, це лише перший наш крок, але такий необхідний, щоб усвідомити, що ми можемо впливати на наше майбутнє, коли ми разом. Проблем у кіноіндустрії зараз дуже багато! Громадська думка має велику силу, замовчувати не будемо! Нехай ця наша маленька перемога дасть нам сили та віри боротися далі", – додала зірка.

Ще до цього створення петиції коментувала Анастасія Цимбалару. "Ми не були в захваті від того, що до нас привозили російських акторів і робили з них зірок. Бо ми десятиріччями йшли до того, щоб грати головні ролі, а натомість їх грали студенти з Росії, які ще й отримували вдесятеро більші гонорари. Але що зараз про це говорити? Ми мамо не допустити такого у майбутньому", – казала акторка.