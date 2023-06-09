В Instagram-stories співачка поділилася змінами у зовнішності. Раніше вона зізналася, що за останній рік поправилася на 10 кілограмів та навіть показала фото.

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Цибульська відвідала салон краси. І хоч майстриня відмовляла Олю коротко стригтися, співачка таки була рішуче налаштована.

Згодом артистка показала процес стрижки та похизувалася результатом. На фото Оля Цибульська була з коротким кате та чубчиком.



Оля Цибульська змінила зачіску / Фото з її інстаграм-сторіс

Схоже, співачка захотіла змін. Раніше її волосся було трохи довше, тож артистка змінила імідзж не кардинально. Зазначимо, що їй дуже пасує і сама Цибульська дуже задоволена результатом.



Як виглядала Цибульська до зміни зачіски / Фото з її інстаграм-сторіс

Раніше шанувальники натякнули Олі Цибульській на ринопластику. На це співачка відповіла впевнено: "Ринопластика ніяк не впливає на кар'єру. Мені супер подобається мій ніс. Кар'єра – це про впевненість у собі. У мене її достатньо".

Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк також наважилася на зміни у зовнішності. Знаменитість перефарбувала волосся та зробила у салоні краси нову зачіску.