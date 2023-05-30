Оля Цибульська розповіла шанувальникам в інстаграм-сторіз, що днями вона з чоловіком згадала про річницю. 22 роки тому пара вперше сходила на побачення.

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Архівні фото Олі Цибульської з чоловіком

Виконавиця зізналась, що часто забуває про важливі дати й річниці. Але згадала про перше побачення з чоловіком Сергієм, яке відбулося 22 роки. Оля зізналась, що ініціювала зустріч саме вона, тому закликала дівчат не боятись робити перший крок.

У нас річниця, про яку я завжди забуваю. 22 роки тому я вперше пішла з цим хлопцем на перше побачення. Зініціювала його я, але, здається, ніхто не пошкодував,

– поділилась зірка.

З цієї нагоди Оля Цибульська показала альбом з архівними фото. Там зібрані друковані кадри закоханих, з того часу, коли їхній роман тільки розпочинався.

Архівні кадри Цибульської з чоловіком:

Чому Цибульська не показувала чоловіка