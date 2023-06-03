Нікітюк зізналася, що змінила імідж для нового сезону шоу "Хто зверху?". Додамо, що зірка також любить аналізувати стиль інших – нещодавно вона висміяла дивакуваті образи на Met Gala 2023.

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Леся Нікітюк поекспериментувала над своєю зовнішністю та поділилася результатом з підписниками. Зокрема, телеведуча змінила зачіску та колір волосся.



Леся Нікітюк змінила імідж / Фото з ї інстаграму

Нікітюк зробила подовжений боб-каре з чубчиком та американське мелірування (коли використовується не один відтінок для фарбування, а декілька й освітлення пасм по всій довжині).

"Це буде максимально сексуально, молодіжно та грайливо", – зазначив перукар. Зазначимо, що її образ оновив перукар-стиліст Михайло Рудишин, який вже вісім років працює з її волоссям. Він навіть зробив для Нікітюк кілька зачісок.



Леся Нікітюк показала зачіски з новим кольором волосся / Фото з її інстаграм-сторіс

Крім того, у коментарях новий образ Лесі вже оцінили Павло Зібров, Наталка Денисенко та Ірина Сопонару.

"Я викликаю поліцію! І ти, Лесю, будеш заарештована. За те, що дуже сексуальна!", — написала Сопонару. "Красуня", — зазначили Зібров і Денисенко.

Інші підписники теж "засипали" зірку компліментами:

"Ух, шикардесна".

"Можу лише в хорошому сенсі вам позаздрити. Шикарно вийшло!"

"Богиня!!"

"Люксична кобіта".

"Неймовірна".

"Притула жалкуватиме".

"Яка гарна".

До слова, нещодавно Леся Нікітюк познайомила шанувальників з родичем, який родом з Індії. Вона постала в образі індійки та приміряла вбрання дружини Авдендра. На фото Нікітюк позувала у кількох сарі – чорно-рожевому вбранні з принтом, синьому в горошок та темно-рожевом.