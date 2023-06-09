В Instagram-stories певица поделилась изменениями во внешности. Ранее она призналась, что за последний год поправилась на 10 килограммов и даже показала фото.

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Цыбульская посетила салон красоты. И хотя мастерица отказывала Оле коротко стричься, певица таки была решительно настроена.

Впоследствии артистка показала процесс стрижки и похвасталась результатом. На фото Оля Луковская была с коротким палачом и челкой.



Оля Цыбульская сменила прическу / Фото с ее инстаграм-сторис

Похоже, певица захотела перемен. Раньше ее волосы были немного длиннее, поэтому артистка сменила имидж не кардинально. Отметим, что ей очень подходит и сама Цыбульская очень довольна результатом.



Как выглядела Цыбульская до смены прически / Фото с ее инстаграм-сторис

Ранее поклонники намекнули Оли Цибульськой на ринопластике. На это певица ответила уверенно: "Ринопластика никак не влияет на карьеру. Мне супер нравится мой нос. Карьера – это уверенность в себе. У меня ее достаточно".

Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк также отважилась на изменения во внешности. Знаменитость перекрасила волосы и сделала в салоне красоты новую прическу.