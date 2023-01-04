Лише нещодавно Оля Цибульська хвалилася, як схудла на 15 кілограмів, а їй вже підкинули нову ідею, як вдосконалити себе. Хтось з фоловерів вважає, що їй треба підкоригувати ніс. Артистка відповіла на це в інстаграм-сторіс.

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Що Оля Цибульська думає про пластику заради кар'єри

Питання від підписника звучало так: "Погодишся на ринопластику, якщо це допоможе твоїй музичній кар'єрі?"

Ринопластика ніяк не впливає на кар'єру. Мені супер подобається мій ніс. Кар'єра – це про впевненість у собі. У мене її достатньо,

– відповіла Оля Цибульська.

Вона поставила за приклад Сару Джессіку Паркер з серіалу "Секс і місто" та пожартувала, що якби акторка підправила ніс, то стала б співачкою: "Хоча, якби не ніс, Сара заспівала б". Так Цибульська нагадала, що в шоу-бізі вирішують вокальні дані, а не зовнішність.

Оля Цибульська відповіла про пластику / Скриншот з інстаграм-сторіс

До речі, деякі українських селебриті все ж наважилися на ринопластику: