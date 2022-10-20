Оля Цибульська заступилась за Брєжнєву, порівнявши з Ані Лорак: "Що краще?"

Українська співачка Оля Цибульська часто підтримує у соцмережах нові хіти своїх колег, тому не обійшла композицію Віри Брежнєвої і TAYANNA. Проте через вірусне відео Віри, де вона каже, що не вважає себе українською співачкою, на Олю накинулись фанати з критикою.

Спочатку Оля Цибульська опублікувала сторіс з посиланням на нову пісню українських артисток, а ввечері прокоментувала свою позицію щодо Брежнєвої. Вона каже, що краще, коли людина усвідомлює свої помилки і робить висновки, ніж далі продовжує підтримувати "рускій мір".

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"Ви мені без кінця скидаєте інтерв'ю Віри Брежнєвої, де вона говорить про те, що не відчуває себе українською співачкою і кажете, що їхній реліз з TAYANNA – це жах, тому що вона "перевзулася". Подумаймо зі сторони, що краще: Віра Брежнєва, яка не відчувала себе українською співачкою, але етнічно – українка, і після повномасштабного вторгнення нарешті "докумекала" і підтримує активно Україну, та робить все для того, щоб світ звертав на нас увагу і наближає перемогу?

Чи Ані Лорак, яка все життя била себе в груди і співала Івасюка, кричала, що вона народна артистка? Ви просто задумайтеся. Помилки допускають всі, питання в іншому – як людина приходить до висновків і що вона в результаті робить для країни реально", – висловила свою позицію Оля Цибульська.

Артистка також залишила "віконце" для думок її підписників, аби вони теж висловились про новий хіт співачок і творчість Брежнєвої.

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