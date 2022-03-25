40-річна Віра Брежнєва хоч і за кордоном, але не сидить склавши руки. Вона разом з іншими волонтерами сортує гуманітарну допомогу для дітей з України. Не в Польщі, як усі подумали, а в Італії.

До теми Віра Брежнєва переїхала у Польщу, де допомагає українським дітям

Я волонтерю в пункті гуманітарної допомоги, але не в Польщі. А в Італії, де перебуваю вже майже місяць,

– розповіла Віра Брежнєва.

Однак додала, що в них – невеликий пункт допомоги, тоді як у Любліні, що в Польщі, – величезний, туди завжди потрібні волонтери. Тож співачка закликає долучатися до добрих справ.

"Обіймаю всіх, хто готовий надати свою будь-яку допомогу, всіх, хто допомагає, всіх, хто молиться. Все це називається любов", – пише зірка.

Скриншот з інстаграму Віри Брежнєвої

Цікаво, що своєю позицією Віра Брежнєва розлютила путінський режим. Вона з братом чоловіка, Валерієм Меладзе, потрапила у список "неугодних" артистів, яких прибрали з російським музичних каналів.

Нагадаємо, поки Брежнєва з дітьми була в Італії, її мама, сім'я молодшої сестри та Костянтин Меладзе ховалися від бомбардувань у підвалах Києва. Так було 28 лютого, де вони зараз – невідомо.

Повний текст публікації Віри Брєжнєвої:

Я волонтерю в пункті гуманітарної допомоги, але не в Польщі. А в Італії, де перебуваю вже майже місяць.

Пункти, центри є по всій Європі. Ми всі робимо одну справу. Але є пункти більші, є менші. У нас чуть менше і ми справляємось. А ось у Любліні (Польща) величезний хаб – і там потрібна допомога завжди. Учора, сьогодні, завтра. З житлом там питання, тому в ідеалі, щоб приїжджали ті, хто на місці.

А взагалі я уже говорила – шукайте у групах, пошукачах найближчий до вас і будьте там корисні. Обіймаю всіх, хто готовий надати свою будь-яку допомогу, всіх, хто допомагає, всіх, хто молиться. Все це називається любов.