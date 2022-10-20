Спочатку Оля Цибульська опублікувала сторіс з посиланням на нову пісню українських артисток, а ввечері прокоментувала свою позицію щодо Брежнєвої. Вона каже, що краще, коли людина усвідомлює свої помилки і робить висновки, ніж далі продовжує підтримувати "рускій мір".
До слова Оля Цибульська поглузувала з окупантів, які хочуть лишити країну без світла: кумедне відео
"Ви мені без кінця скидаєте інтерв'ю Віри Брежнєвої, де вона говорить про те, що не відчуває себе українською співачкою і кажете, що їхній реліз з TAYANNA – це жах, тому що вона "перевзулася". Подумаймо зі сторони, що краще: Віра Брежнєва, яка не відчувала себе українською співачкою, але етнічно – українка, і після повномасштабного вторгнення нарешті "докумекала" і підтримує активно Україну, та робить все для того, щоб світ звертав на нас увагу і наближає перемогу?
Чи Ані Лорак, яка все життя била себе в груди і співала Івасюка, кричала, що вона народна артистка? Ви просто задумайтеся. Помилки допускають всі, питання в іншому – як людина приходить до висновків і що вона в результаті робить для країни реально", – висловила свою позицію Оля Цибульська.
Артистка також залишила "віконце" для думок її підписників, аби вони теж висловились про новий хіт співачок і творчість Брежнєвої.
Чому в мережі скандал, що Брежнєва – перевзулась
- Напередодні артистка разом з TAYANNA випустили пісню "Вишиванка" на слова поета Миколи Соми. Мелодійна композиція сподобалась багатьом меломанам через ніжні та сильні голоси співачок, але поряд з цим в мережі завірусилось відео, яке першим опублікував військовий блогер і нацгвардієць Харитін Старський. У нього Брежнєва у 2019 році дає інтерв'ю українофобу й фігуранту бази "Миротворець" В'ячеславу Манучарову. Там вона сказала, що не асоціює себе з Україною чи Росією, а просить називати її просто співачкою.
- За це фанати почали обурюватись в мережі, що вона "перевзулась", адже останні 8 років спокійно виступала в Росії, ходила по червоних доріжках премій та одружилась з Констянтином Меладзе, який активно працював зі своїм братом в Росії. Вони обоє начебто засудили війну після 24 лютого і зникли з інформаційного простору, проте нібито далі залишаються в Росії і заробляють рублі.
- Через це в мережі подейкували, що Віра Брежнєва розлучається з чоловіком, адже в них різне ставлення до подій в Україні. Весь час впродовж війни жінка перебуває в Італії.